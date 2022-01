Vincent CORDONNIER

Aprés X annees d'expérience dans le monde bancaire;

Je propose désormais aux petites entreprises différents services pour les accompagner dans la réalisation de leurs projets professionnels : Diagnostic et prévisionnel de l'entreprise Gestion au quotidien de l'entreprise avec la méthode Rivalis Aide à la création d'entreprise

Assistance aux entreprises en difficulté pour mettre en place des solutions pour sauver l'entreprise

Solutions de financement

dossier qualibat

Document unique sur la SECURITE

Référent sécurité. Iprp



Certfié SUCCESS INSIGHTS

Certifié IPCF/PSI



VICE PRESISENT DE LA FEDERATION FRANCAISE DE PILOTAGE DE LA PETITE ENTREPRISE





Artisan, commerçant ou profession libérale, connaissez-vous vraiment l'état de santé de votre entreprise ?

Ne croyez-vous pas que sa rentablité peut être améliorée ?



Si vous avez des difficultés à définir vos objectifs, connaître votre résultat d'exploitation à tout moment, analyser les écarts entre prévisions et réalisations, si vous hésitez à embaucher ou à investir, ...il existe une solution faite pour vous.



RIVALIS est un concept original, conçu par des chefs d'entreprise et qui a fait la preuve de son efficacité, une réponse simple aux questions concrètes que se pose le patron de TPE avant chaque décision.: Communication et Médias



Contactez moi pour en savoir plus



Mes compétences :

LEASING

CONSEIL

AUDIT

PILOTAGE

EXPERTISE

GESTION

Intègre

Honnête