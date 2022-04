Marc GANTER

J'ai passer et obtenue un CAP horticol otpion espace vert puis une petite experience dans une société (entretien et un peu de creation) pour des entreprise et des particulier.

puis j'ai passer mes permis C et D pendant mon sevice militaire et a l'issue de celui-ci j'ai trouver un emploi comme chauffeur poids lourd ou je faisait office de responsable sur mon site avec gestion d'une equipe de 3 à 5 personnes.

depuis plusieurs mois je suis au chômage avec quelque contrat en CDD et en intérim comme jardinier.

je recherche un emploi fixe de préférence et je n'est pas de préférence dans un domaine d'activité spécifique car toute nouvelle expérience ne peut être que bénéfique.