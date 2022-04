Marc GARDIOL

Bonjour à tous et bienvenue sur mon profil Viadeo.



Ancien dirigeant et fondateur d'entreprise dans le secteur High Tech (SSII) , professeur en négociation commerciale au pôle Léonard de Vinci,Professeur au CNAM en Managment et Administrateur de L'ICPF & PSI organisme certificateur des personnes physiques dans les domaines de la prestation de service intellectuel.



Vous recherchez un partenaire pour vous accompagner dans la réussite de vos projets commerciaux ou de Marketing de au niveau :

Mentoring, Formation, Recrutement, Conseil, Audit de force de vente, Accompagnement

je vous apporte :

- Une sensibilité et une écoute

- Une méthode reposant sur des concepts scientifiques enseignée dans les écoles de Commerce (École de Management Léonard de Vinci)et au CNAM.

- Une expérience en entreprise en tant que commercial, chef de vente, directeur commercial et créateur d'entreprise et mentor

- une expérience multiculturelle en tant qu’auditeur de force de vente et formateur en France et à l'international

- Des compétences : personnelles et celle d'un réseau d'experts

Enregistrée sous le numéro 11 78 82131 78 auprès du préfet de région d’Ile de France, notre organisation vous permet de bénéficier des financements auprès de votre O P C A dans le cadre des dispositifs prévus par la loi.

http : //Array. gisehconsulting.com







Mes compétences :

Pack Microsoft Office

Coach

Formateur

Enseignant

Recrutement

Conseil