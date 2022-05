Pierre GRANDPERRIN

Plus de 20 ans d'expérience dans les nouvelle technologies de l'information, successivement créateur d'entreprise (SIRIUS) et manager dans des sociétés de services (Groupe ARES).

J'apporte depuis 2007 mon expertise aux TPE/PME, professionnels indépendants pour les aider à promouvoir leurs activités en ligne (Création et refonte de sites, référencement naturel, web marketing).





Mes compétences :

E commerce

SEO

Marketing et web marketing