Marc GARNIER

Actions de développement en énergétique, thermique et génie climatique, études, conduite de projet, prescription et vente de produits et services, animation, formation et conseil.



Les fonctions de formateur et de responsable d'affaires, pour des centres de formation, des organismes professionnels, des maîtres d'ouvrage et des entreprises de référence, m'ont apporté une expérience dans les domaines techniques et économiques pour l'utilisation des énergies, dans les secteurs du bâtiment et de l'immobilier.



Mes compétences :

Développement

Formation

Conduite de projets/conseil

Génie climatique

Services B to B

Bâtiments existants

Droit immobilier privé et public

Économie de la construction

Thermique énergétique

Prescription et vente B to B

Prévention des risques professionnels

Efficacité énergétique des bâtiments