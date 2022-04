Marc GASNOT

Gardien d’Immeubles stagiaire, non rémunéré



Le métier de Gardien d'immeubles.

Un métier qui lui aussi a complètement changé.

Pour info, veuillez voir le détail de celle menant au CAP, juste pour être un peu impressionné.

Je suis actuellement en formation CAP et je sais de quoi je parle.



Ma formation au métier de Gardien d’immeuble est à ce jour uniquement théorique. La pratique permet de pouvoir appliquer en situation tous ce qu’il m’a été appris.Le contexte et votre localisions sont des éléments qui ont porté mon choix sur votre parc immobilier pour y effectuer le stage non rémunéré indispensable à l’obtention de mon CAP Gardien d’immeubles.

Je possédais auparavant déjà une facette du métier au travers de mon CDD de postier sur le 5em

Je possède d’autre part nombres de qualités relationnelles et d’organisation aisément transférable au métier de gardien d’immeubles.

La communication, l’informatique et la manutention de produits acquises lors de mes précédentes expériences professionnelles.

Les dates de mes stages intégrés dans ma formation Greta de Gardien d’immeubles GTI 94 sont les suivantes :



Du 11 novembre 2013 au 20 décembre 2013.

Et le suivant, du 24 février 1014 au 4 avril 2014.



D’où l’urgence à trouver pour les dix stagiaires dont je suis de trouver au plus vite un stage non rémunéré…



Je sollicite donc toutes mes relations et contacts pour bien vouloir mettre en route réseau... merci par avance.



Mes compétences :

Afrique

Arts

Communication

Conception

Dessin

Graphisme

Humanitaire

Musique

Ordinateur

PAO

Peinture

Presse