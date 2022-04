Marc GATEAU

Depuis 3 ans, je suis affecté au service maintenance bâtiments et installation d'un établissement industriel qui réalise la maintenance lourde des TGV.

Je suis en charge du pilotage du système Qualite-Sécurité-Environnement de mon service.

Je gère également les interventions d'entreprises exterieures pour tout l'établissement (environ 400 plans de prévention réalisés chaque année) et la veille réglementaire pour la mise à jour de nos procédures.

Je pilote la partie innovation de mon service, je suis également correspondant formation et correspondant Ressources humaines.