Marc GÉBELIN

Je ne cherche pas grand-chose ou plutôt le pas grand-chose pourrait être beaucoup. Une, des personne(s) intéressée(s) par la littérature, la philosophie, l’histoire, l’art… dans le but d’établir des contacts en vue d’une création à caractère pédagogique (pas forcément une école), un centre, une association, un groupe informel ou formel, apportant aux intéressés, adhérents ou groupies, autre chose que le « pensum laïque plébiscité par la bien pensance »… Si la formule vous choque c’est tant mieux, comme ça la sélection sera plus « pointue »… Nous vivons une époque étrange n’est-ce pas ? pleine de « bruits et de fureurs ». Se trouverait-il des bruiteurs chez Viadeo dont les fureurs seraient constructives ? Une voie (via) et un deo?