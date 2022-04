Marc GEORGEAULT

-Création et fabrication d'œuvres uniques,

-Réalisation de sculptures monumentales

-Répond aux commandes,sculptures modernes ou plus classiques .(cadeaux, trophées, monumentales..)



Démarche artistique



Le sculpteur disperse des messages en sublimant la matière…A travers sa démarche artistique, Il souhaite passer des messages subtils afin que le public ait la liberté de s’émouvoir de façon intellectuelle ou sensorielle…



Né en Bretagne en 1983 et issu du milieu rural, j’ai depuis toujours été en contact avec la nature et les matières qui en découlent. Suite à l’étude de la sculpture à l’institut Saint Luc de Tournai en Belgique, je vis et travaille cette technique depuis quelques années, dans plusieurs régions françaises et étrangères. A travers ce métier, je peaufine mon savoir-faire et m’ouvre sur le monde.



L’affirmation de mes convictions et l’envie de vivre de ma passion m’entrainent dans un cheminement de recherche artistique segmenté par des commandes qui enrichissent ma technique.



Aujourd’hui de retour sur mes terres natales, j’ai installé mon atelier dans un cadre propice à mon activité. Ce site, qui est aussi un magnifique lieu d’exposition, se nomme « le Château des Pères ».



A travers ma démarche artistique, je souhaite passer des messages subtils tout en laissant une grande place à l’esthétique de l’œuvre afin que le public ait la liberté de s’émouvoir comme il le souhaite : de façon intellectuelle ou sensorielle.



La Nature, objet et sujet d’une œuvre contemporaine



Sensible au rapport que nous entretenons avec la Nature, mon travail s’ancre dans un regard en perspective sur le monde vivant – humain, animal et végétal -.



Inspiré notamment par les émotions que suscitent les changements d’échelle, je réalise des installations et des sculptures monumentales qui s’intègrent aussi bien dans l’espace urbain que dans des zones naturelles.



Pour moi, l’artiste doit être sans limite. Par conviction morale, je n’utilise que des matières naturelles, matériaux recyclables ou en deuxième vie. Ce choix m’incite à créer et à concevoir de nouveaux savoir-faire nécessaires au façonnage d’une œuvre artistique. Bien ancré dans ce monde en perpétuel mouvement, je suis affecté par notre façon de vivre en collaboration avec la nature et les problèmes qui en découlent. (écologiques, sociaux, sanitaires, humanitaires…). Sans en faire un étendard, je veux donner à chacun.e d’entre nous la possibilité de s’interroger sur ces problématiques. De ce fait, ma démarche artistique s’en trouve guidée par une idéologie discrète…



Si mes créations se veulent ainsi vectrices de messages subtils quant à la puissance et la fragilité des éléments naturels, ou quant à la supériorité auto-proclamée de l’Homme, je souhaite aussi et surtout laisser une grande place à l’esthétique en soi de l’œuvre. C’est dans leur position vis-à-vis de la Nature – matériaux utilisés, techniques de travail et tableaux présentés, allégoriques ou naturalistes – que mes œuvres puisent leur pouvoir esthétique, afin d’offrir à tous les publics la liberté de s’émouvoir comme ils l’entendent, de façon intellectuelle et/ou sensorielle.



Mes compétences techniques, véritable fondement de mon travail me permettent de produire des œuvres pertinentes et originales, en dialogue avec le lieu et son public, toujours nourries de mes valeurs éthiques dans un souffle de création contemporaine



Mes compétences :

Sculpteur sur bois

Sculptures monumentales

Sculpture sur pierre

création

Formateur

Sculpture

Art

Team Building