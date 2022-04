Bilingue franco-allemand avec une pratique professionnelle de l’anglais, j’ai acquis lors de mes premières années d’études en alternance de bonnes compétences et connaissances pratiques en audit et contrôle de gestion, me permettant de travailler dans une entreprise de dimension internationale.



Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Contrôle de gestion

Audit

Analyse financière

Logistique