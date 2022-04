Marc GERARD

Je dirige depuis 2012 une activité de Retail Consulting en Amérique du sud, notamment Uruguay, Argentine, et Equateur. Nous accompagnons des centres commerciaux, Grands Magasins, multi marques, distributeurs, marques de mode, sur des problématiques de Marketing (transformation digitale, CRM, customer insight,...) et Supply Chain (achats, prévision de la demande,...).



Par ailleurs, je suis Mentor au sein de l'organisation internationale Endeavor (enseignement, accompagnement d'entrepreuneurs).



Enfin, je suis associé d'Ambrym, marque en Prêt à Porter Créateur Made in France, distribuée dans une quinzaine de pays, avec une première boutique en propre à Paris.



Après avoir grandi au Moyen Orient et dans le Pacifique sud, j'ai suivi une formation de généraliste: Sciences Po Strasbourg, ESSEC, Trinity College Dublin, et Buenos Aires (MBA).



Mes compétences :

Prévisions demande (ventes)

Category Management

Due diligence

Conduite du changement

CRM

Customer insight

Transformation digitale