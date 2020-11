Antoine POINTILLART

Depuis plus de 20 ans, grâce à lanalyse des données consommateurs, je conduis des projets pour des entreprises de la grande consommation et Carrefour, afin de remettre les clients au cœur de leurs décisions Marketing et ainsi améliorer leur expérience magasin.

Antérieurement, j'ai acquis une première expérience terrain aux contacts des clients finaux, comme Chef de Rayon dans la grande distribution.

Je cherche aujourd'hui à mettre mon expertise au service des clients d'une entreprise dynamique.



Mes compétences :

Grande Distribution

Panels distibuteurs / consommateurs

Lancement d'offres

Carte de fidélité

Category management

DEVELOPPEMENT de comptes stratégiques

Marketing relationnel

Bases de données clients

Plan d'action marketing et commercial

Amélioration des leviers marketing

Pilotage de projet

Formation

Construction d'offre commerciale

Marketing opérationnel

GMS

Marketing

Pratique de l'anglais

Animation d'équipe

Analyse de données

Gestion de la fidélité clients

Planification

Présentation orale

Connaissance clients

CRM

Plan de masse

Segmentation clients

Acquisition, fidélisation et rétention clients

Clusterisation magasins

Identification d'opportunités d'innovation

Définition de taille d'assassortiment

Carrefour

Optimisation de stratégie prix

Conseil

Grande Consommation

Merchandising

Analyse des données

Conduite de projet