Marc GERARD

Je m'occupe de la mise en place de Système Qualité et de leur suivi en vue d'une accréditation selon les normes 15189 et 17025 auprès de laboratoires d'analyses médicales et de laboratoires d'environnement.

Les laboratoires de biologie médicale d'Analys sont accrédités en biochimie, hématologie, sérologie, immunologie, allergologie, auto-immunité et bactériologie depuis 2003 et renouvelés en 2008 et 2013.

Le laboratoire d'environnement est accrédité sur la recherche de légionelles en culture et en PCR dans les eaux depuis 2004 et renouvelé en 2009.



J'ai effectué en 2008 une validation des Acquis et obtenu la certification "Ingénieur Qualité" auprès des la Société Nationale des Ingénieurs Professionnel de France (SNIPF ). Cette certification est réévalué tous les 3 ans.



J'interviens également pour le COFRAC en tant que "Evaluateur Qualiticien" sur le référentiel d'accréditation NF EN ISO 15189 qui concerne l'accréditation des Laboratoires de Biologie Médicale



Mes compétences :

norme ISO 15189

norme ISO 17025

Gestion documentation Qualité

Administration de KaliLab

Audit interne et externe

Métrologie temps, température

Organisation du travail

Connaissance informatique réseau

Maîtrise LibreOffice, OpenOffice

Maîtrise Word, Excel, PowerPoint

Gestion des CIQ, EEQ

Calcul des incertitudes de mesures