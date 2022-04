Marc GERARD

Expérience diversifiée dans les services télécoms à destination des entreprises: marketing, vente, management service client souvent dans un contexte international/multi-culturel.

Créatif, tenace, orienté client et résultat je cherche en permanence à faire progresser la performance et le plaisir au travail autour de moi.



Principales compétences

- Management d'équipe: animer, motiver, déléguer, organiser le travail et la montée en compétences, gérer le changement, recruter, intégrer.

- Vente BtoB: stratégie de développement et prospection, ingénierie d'affaires complexes, négociation.

- Management transverse des acteurs avant et après-vente: impliquer, coordonner.

- Marketing: Analyse de marché, pilotage d'équipe projet, communication pédagogique et percutante.



