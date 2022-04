Marc GERAUD

Comédien-formateur en expression orale.

Bilingue français - anglais

Membre de la Ligue d'Improvisation (LIFI) depuis 23 ans.

J'anime depuis 15 ans des formations à la communication orale en français et en anglais.

J'accompagne des dirigeants d'entreprise dans la préparation de leurs présentations orales à fort enjeu.

J'utilise les techniques de la formation des acteurs pour enrichir et accélérer l'apprentissage de mes clients.

Je suis en charge du cours "Personal Impact in Communication " à l'ESCP. Cycle Executive MBA.



Mes compétences :

Anglais

Animation

Animation de réunion

Bilingue Français Anglais

Comédien

Communication

Conseil

Expression orale

Formation

Français

Improvisation

Microsoft Expression

Prise de parole