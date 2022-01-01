Marc GEROME

RETROUVEZ GRATUITEMENTLe résultat de la présidentielle à Mouzay dimanche 10 avril à partir de 20 heures.
J AIME LE CHALLENGE ET LES NOUVEAUX DEFIS DE NATURE CURIEUSE JE NE FERME AUCUNE PORTE. INVESTI POUR MA REGION JE FUS SUCCESSIVEMENT PRESIDENT D ASSOCIATION ( COMMERCANTS DE STENAY ET COMITE DES FETES DE MOUZAY )
JE CROIS FORTEMENT QUE LE TRAVAIL FAIT AVEC PASSION N EST PAS UN TRAVAIL MAIS UN PLAISIR.
Mes compétences :
Adaptabilité
Management commercial
Travail en équipe
Vente
Autonomie professionnelle
Rigueur