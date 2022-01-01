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Marc GEROME

MOUZAY

Election présidentielle 2022

RETROUVEZ GRATUITEMENTLe résultat de la présidentielle à Mouzay dimanche 10 avril à partir de 20 heures.

En résumé

J AIME LE CHALLENGE ET LES NOUVEAUX DEFIS DE NATURE CURIEUSE JE NE FERME AUCUNE PORTE. INVESTI POUR MA REGION JE FUS SUCCESSIVEMENT PRESIDENT D ASSOCIATION ( COMMERCANTS DE STENAY ET COMITE DES FETES DE MOUZAY )

JE CROIS FORTEMENT QUE LE TRAVAIL FAIT AVEC PASSION N EST PAS UN TRAVAIL MAIS UN PLAISIR.



Mes compétences :
Adaptabilité
Management commercial
Travail en équipe
Vente
Autonomie professionnelle
Rigueur

Entreprises

  • RDMG - Gerant

    2016 - maintenant

  • Apei artisanerie verdier - Commercial

    2016 - maintenant Commercialisation de Bien d équipements auprès collectivités, entreprises tout secteurs d activités.

  • MDA DISTRIBUTION - VENDEUR

    Lozanne 2013 - maintenant : VENTE D ELECTROMENAGER - VIDEO ET SON - PETIT ELECTROMENAGER - MISE EN RAYON - GESTION DE STOCK - ETABLISSEMENT DE DOSSIERS DE CREDITS -
    ETABLISSEMENT QUOTIDIEN DU MAILLAGE - SAV - SUIVI ADMINISTRATIF -

    - TRAVAILLEUR
    * COMPETENCES SPECIFIQUES

    * ANGLAIS COURANT LU ECRIT PARLE
    * BONNE CONNAISSANCE DE L OUTIL INFORMATIQUE
    * PRISE DE COMMANDES ACHATS
    * MANAGEMENT D EQUIPE COMMERCIALE ;

  • JE CONSOLE - GERANT

    2000 - 2013 GERANT DE 4 BOUTIQUES DE JEUX VIDEOS J AI APPORTE LA CONVERGENCE NUMERIQUE AVEC UN CORNER TELEPHONIE MOBILE EN DISTRIBUANT LES PRINCIPAUX OPERATEURS DE TELEPHONIES MOBI/LES - RECYCLAGE MOBILE - ET LE MULTIMEDIA - ACHAT ET NEGOCIATION - MANAGEMENT - SAV - J AI SU AUSS MANAGER UNE EQUIPE A TAILLE HUMAINE

  • EXPERIMENTE - MAGASINIER

    1998 - 2000 Par contrat intérim , auprés de la société EVOBUS LIGNY EN BARROIS , SORTIE DE PIECES DU STOCK POUR LA CHAINE DE PRODUCTION - VERIFICATION DES BORDERAUX DE LIVRAISON DES ARRIVAGES - RECHERCHES DES PIECES MANQUANTES

Formations

Réseau