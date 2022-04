Elen RENAUD

DRH

8 ans d’expérience



Compétences:



Recrutement

- Gestion et amélioration du processus de recrutement des non cadres

- Création de test à l'embauche

- Introduction d’une main d’œuvre étrangère





Paie

- Management de deux assistantes RH

- Responsable de la rémunération

- Analyse et suivi des indicateurs sociaux





Gestion administrative

- Gestion du projet d’optimisation des missions RH par le choix d’un SIRH

- Plan de formation (création, gestion)

- Optimisation des dépenses fiscales

- Veille réglementaire et juridique

- Formatrice en ressources humaines auprès des responsables d'associations





Relations sociales

- Prise en charge des IRP

- Organisation des élections professionnelles

- Gestion des procédures juridiques et prud’homales

- Interlocutrice privilégiée des directeurs d'exploitation pour la totalité des problématiques RH

- Force de proposition sur l'optimisation des procédures et politique RH

- Force de proposition sur la politique salariale et préparation de la NAO

- Création du bilan social, du rapport d'égalité homme – femme et du plan sénior, du règlement intérieur, du document unique





Formation

2005-2006 : Master 2 Professionnel de Gestion des R.H. (IAE de Brest)

2003-2004 : Maîtrise Management et gestion des entreprises (IUP en Sciences Éco à Rennes 1)





Compétences Linguistiques et Informatiques

Anglais : Professionnel

Informatique : Maîtrise Office Logiciels de paie:CEGID et Pégase



Mes compétences :

Ressources humaines

Management

Formation

Droit social

RH

Rémunération