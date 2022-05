Mickael CHRISTOPHE

Issu d'une formation commerciale de niveau BTS, j'ai fait mes armes en vente d'électroménager principalement.

Mes qualités de vendeur au service des clients et de l'entreprise m'on permises d'évoluer rapidement vers un poste de gérant de magasin.

J'ai ensuite approfondi mes connaissances par la découverte d'autres canaux de distribution, et techniques de vente.

Au-delà de ces formations et expériences professionnelles, je me suis toujours fortement investit dans l'événementiel, l'art et la création.

Aujourd'hui, j'aspire à conjuguer mes capacités et mes intérêts en indépendance pour devenir force de conseils pour le développement d'idées et leur mise en avant.



Mes compétences :

Création artistique

Décoration

Journalisme en ligne

Photographie

Promotion artistique

Design

Web design

Création de site web

Vente

Personal Home Page

MySQL

Macromedia Flash

JavaScript

HTML

Cascading Style Sheets

Blogging

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Adobe After Effects

sublimtext - Emmet

Prospection commerciale

E-commerce

Adobe Illustrator

Communication

Wordpress