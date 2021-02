Julien RENAUD

Après une première expérience de gestion de parc informatique menée en parallèle de mes études, j’ai saisi l’opportunité de gérer toute la partie technologique d’un établissement hospitalier de taille moyenne (200 lits, 300 salariés).

Autonomie, initiatives, polyvalence, organisation et réactivité sont les clés quotidiennes de ce poste exigeant mais passionnant, qui me permet de relever sans cesse de nouveaux défis afin de consolider et développer le SIH de l’établissement.



Mes compétences :

Ingénierie

Informatique

SGBD

Réseau

Oracle

Linux

LaTeX

UML

Java

Système d'information

Gestion de projet

Microsoft SQL Server

Téléphonie

Nagios

Microsoft Windows Server

Cacti

Active Directory

Informix

Zimbra

AIX