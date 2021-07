Didier CUNILLERA

Depuis 1995, Carpe Diem IT Services & Télécom vous propose des contrats de maintenance informatique ou des services informatiques adaptés à vos besoins.



Pour une entreprise le fonctionnement de son outil informatique est essentiel, cest pour cela que nos horaires dassistance sont adaptés aux vôtres.

Nous intervenons à distance du lundi au samedi de 8h à 20h et nous intervenons du lundi au vendredi sur site entre 8h et 19h.



A Carpe Diem notre philosophie est simple :

Notre métier ? vous permettre d'exercer le vôtre !



Carpe Diem IT Services & Télécom, c'est aussi un opérateur en VoIP / Fibre / 5G !



Depuis 2006, nous installation des systèmes de téléphonie sur IP chez nos clients qui bien sûr sont reliés à leur système informatique, développant ainsi les possibilités dinteraction.

Nos clients ont ainsi la possibilité d'avoir un seul interlocuteur pour l'informatique et la téléphonie fixe et mobile.



Carpe Diem lance en 2021 MoneIoT, plateforme Web ptivée qui permet à nos clients de gérer leurs équipements connectés et IoT industriels en propre à partir de leurs serveurs !



Nous sommes impatients de vous rencontrer et de trouver les réponses à vos problèmes !



Nos compétences :

Vente et maintenance de matériel et logiciel informatique

Apple, hp, Lenovo, Dynabook, Stormshield, 2N, Eaton, Synology

Spécialiste VoIP Epygi

Logiciel Acronis

Sauvegarde Beemo Technologie

Firewall Stormshield

Virtualisation Hyper-V - Linux ProxMox

Spécialiste VoIP Snom

Virtualisation

Services Informatiques

Maintenance informatique

Maintenance en illimitée

Maintenance Réseau

MoneIoT