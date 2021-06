Anaïs CUNILLERA

Dotée d'une bonne curiosité intellectuelle, et naturellement tournée vers la transversalité, j'ai su saisir les opportunités depuis 10 ans et ainsi asseoir mes compétences au cours d'expériences diversifiées, qu'elles soient professionnelles ou associatives.



J'ai ainsi développé d'appréciables capacités d'adaptation sur les projets et d'intégration en équipe, que ce soit au sein de structures privées ou publiques.



En recherche constante de nouveaux défis, et passionnée par les échanges favorisant l'émergence et la construction de projets, tout particulièrement associés à des thématiques environnementales ou de territoire, mais aussi de pédagogie et de patrimoine, je recherche aujourd'hui un environnement de travail co-constructif dans lequel je pourrais apporter mes motivations et savoirs-faire.

De par mon parcours, j’ai acquis une bonne connaissance du secteur public, ce qui est aujourd’hui un atout pour de nouvelles missions pour ce secteur ou pour toute structure privée.



Enfin, autodidacte sur de nombreux domaines, je m’attache aujourd’hui à certifier mes compétences, que ce soit sur l'utilisation d'outils graphiques, de gestion de données, de géomatique ou de gestion de projets.

Je mets également à profit toute expérience ou opportunité pour parfaire mes connaissances techniques et naturalistes.



Disponible immédiatement, je recherche un emploi dans la région lyonnaise (élargie) et le sud de la vallée du Rhône. J’étudie néanmoins toute proposition sur un grand quart Sud-Est de la métropole. Je suis prête à réaliser des déplacements en France ou à l’international, à partir de mon lieu de travail.



Mes compétences :

ArcGIS

Géomatique

PHP

Eau

Environnement

Géomorphologie

MapInfo

Ingénierie

Gestion de projet

Risques naturels

Webmaster

Microsoft Office

Encadrement

Adobe

Dossiers réglementaires

Plongée sous marine

OpenOffice

Gestion des données

Base de données

Guide naturaliste

Accueil physique et téléphonique

Hydrologie

Marchés publics

Animation de réunions

Prise de parole

Enquêtes de terrain

Accueil du public

Organisation du travail

Milieux aquatiques

Cartographie SIG

Planification stratégique

Planification de projet

Plongeur hyperbare classe 1B

WordPress

Qgis

PostgreSQL

Personal Home Page

MySQL

Joomla!

HTML

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator