Marc GICQUIAU

Je suis actuellement en poste en tant que chef de projet mise en oeuvre télécom chez BNP PARIBAS via Consort NT.



Je m'occupe du périmètre agence, Centre de relation Client (CRC) et Scanchèques.



Je prépare les évolutions du réseaux, coordonées avec les partenaires externes et internes. J'interviens sur les équipement gérés par mon équipe (4 personnes)



Je suis également en charge de la résolution d'incidents niveau 3, escaladés par pilotage pour expertise technique et préconisation de plan d'action



Mes compétences :

Télécoms

IP

Réseau

Ingénieur

Gestion de projet

Load Balancing

Communication

Firewall