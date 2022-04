Marc GILLOUAYE

Spécialisé en Qualité et Sûreté de fonctionnement des Systèmes Informatiques, j'exerce actuellement un poste de responsable qualité logiciel au sein de la société General Electric, suite au rachat de la branche Power d'Alstom par General Electric.



Au cours de ma carrière j'ai eu l'occasion de travailler sur des systèmes critiques dans les domaines du médical et du nucléaire, ce qui m'a amené à prendre connaissance des normes applicables à ces secteurs et à suivre leur application tout au long du développement de systèmes, de logiciels et de cartes électroniques.



Mes compétences :

FDA - 21 CFR PART 820

CMMi modèle 1.2

Iso ts 16949

Assurance qualité

DO 178B

Itil v3

Iso 17025

AMDEC / FMECA

Sureté de fonctionnement

Audit interne

Iso 13485 - Iso 9001

IEC 62304 - Software lifecycle