Laurie WIPLIEZ

Mon parcours scolaire m'a permis de découvrir différents métiers associés à la physique. En intégrant l'INSA de Rennes, en 2005, je me suis spécialisée dans les domaines des matériaux et de la nanotechnologie. Cette formation d'ingénieur m'a donné la chance d'acquérir des connaissances théoriques et pratiques variées, ainsi qu'une faculté d'adaptation à différents challenges.



En 2008, le stage de fin d'études dans un centre de R&D dont la mission est de développer et d’industrialiser de nouvelles technologies pour les énergies renouvelables (solaire, éolien, biomasse), m'a fait découvrir la technologie photovoltaïque. A la fin de ce stage, j'ai intégré l'équipe "couches-minces" du département énergie solaire, en tant qu'ingénieur R&D spécialiste des procédés laser appliqués aux cellules photovoltaïques. Pendant 3 ans, ce poste m'a donné l'opportunité de développer plusieurs compétences:

- adaptation à de nouveaux environnements et projets.

- expertise technique en fabrication et caractérisation de cellules photovoltaïques

- expertise technique sources lasers (ns, ps et fs): ablation de couches minces et films diélectriques, dopage au laser.

- gestion et exécution de projets: plan d'expériences, chiffrage des coûts, analyse des résultats, rédaction de rapports.



Mes compétences :

Énergies renouvelables

Laser

Photovoltaïque