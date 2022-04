Marc GINER

Tous les diagnostics obligatoires pour la vente ou la location de vos biens.

Certifié et assuré.

Travail soigné ;rapidité, réactivité.Tarifs étudiés.

Devis gratuit sur demande

Etude Thermique RT2012



Rénovation énergétique,audit thermique;étude de faisabilité technique et financiére pour l'optimisation de votre consommation et l'amélioration de votre patrimoine.



Un plus pour la planéte et pour votre pouvoir d'achat !



Mes compétences :

Conseil

Diagnostics immobiliers

Energétique

Étude thermique

Rénovation

Rénovation énergétique