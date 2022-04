Marc GIORDANI

Actuellement en formation chez M2i Formation pour devenir Concepteur Développeur Informatique, mon objectif professionnel est de trouver un poste comme :

- Développeur Front End,

- Développeur Back End,

- Développeur Full Stack,

- Chef de projet informatique,

- Architecte informatique,

- Analyste programmeur,

- Développeur (web applications, mobiles),

- Intégrateur,

- Développeur php et java.



Je suis prêt à mettre au point ou améliorer des systèmes et applications informatiques utilisées dans des entreprises de divers secteurs (informatique, imprimerie, banque, institutions publiques,...) sous la direction d’un chef de projet.



Je suis ouvert à toute opportunité de stages de fin d'études dans ce domaine. Mon stage début le 6 mars 2017 et dure 2 mois. Je suis mobile dans toute la région parisienne.



Mes compétences :

AUTOCAD 2010

Calibration colorimétrique

Suite Adobe CS3/CS5

Sketchup

Infographie

jQuery

UML/UP

Symfony

NetBeans

MySQL

JavaScript

Java 2

HTML5

Fiction

Eclipse

CSS

Autocad

Artlantis

Android

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Adobe Illustrator