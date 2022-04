Marc GIRARDIN

Sérieux, dynamique et motivé, j’évolue dans le milieu de la distribution depuis plusieurs années ce qui m’a permis d’acquérir un large spectre de connaissances (management, achats, négociation, gestion, analyse).



Actuellement Chef des Ventes' j'accompagne et engage au quotidien mon équipe commerciale ainsi que mes clients dans le but de promouvoir la marque et ses produits pour finalement développer le chiffre d'affaires dont je suis le garant.



Cette fonction passionnante m'incite à être à l'écoute et en veille permanente pour anticiper les besoins et améliorer les performances.







Mes compétences :

Achats

Négociation

Sourcing

Management

Distribution

Marketing