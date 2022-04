Marc GIUNTA

Pour mon projet d’évolution dans ma vie professionnelle, c’est avec intérêt que je crée mon profil sur Viadeo



Depuis plus de 10 ans, au sein de différentes industries (injection plastique, décolletage, revêtement de surface,…) mon expérience a été façonnée par le monde de la mesure, de l’analyse et de la qualité. J’ai ainsi acquis de nombreuses compétences techniques et humaines, que je souhaiterai développer tout en m'épanouissant.



Mes compétences :

Audit

Support technique

Qualité produit

Contrôle qualité

GPAO

Microsoft Office

Amélioration continue

ERP

SAP

Oscilloscopes

Navision

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

LabVIEW

Kaizen

ISO9001 / TS16949 / EN9100