Marc GLOAGUEN

Riche d’une expérience de 33 années au sein du Ministère de la Défense, je souhaite donner une nouvelle orientation à ma carrière.



Après avoir occupé des postes à responsabilité tant sur le plan de la gestion que du management, je souhaite à présent mettre à profit mon savoir faire dans le secteur privé.



La rigueur, le sens de l’effort et le goût du travail bien fait sont des valeurs qui me sont chères. C’est avec une grande motivation et un vif intérêt que je les exprimerai au sein d'une entreprise.



Mes compétences :

Gestion des stocks

Gestion de la relation client

Gestion budgétaire