Marc GLODKOWSKI

Compétences et profil:

 Diagnostic PI. Stratégie de protection en France et à l’international pour les pmi (secret, brevet, marque…..) :

 Brevet d’invention*: Etude de brevetabilité, rédaction, procédures de dépôt et d’examen. Suivi des brevets.

 Protection des formes esthétiques et des signes distinctifs : marques, dessins et modèles……

 Défense des droits : Etude précontentieuse (contrefaçon).

 Evaluation juridique et économique des brevets dans les pme .

 Assistance au management de la PI dans les pme (Applis, Formation…).

* Domaines techniques:

-Mécanique. Thermique. Physique.

-Utilisations et usages des TIC.