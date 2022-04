Agence Bénéfik NAMING

Bénéfik est une agence dont la création de noms de marques est le cœur de métier.



Notre travail consiste à nommer l'innovation et accompagner nos clients dans l'ensemble de leurs problématiques de Naming.



Changer le nom d'une société n'est pas la même chose que trouver le nom d'un nouveau produit, d'un nouveau service.



Nous sommes par ailleurs particulièrement sensibles à la problématique juridique qui encadre toute recherche de nom pour qu'il devienne une marque.



Nous travaillons pour satisfaire cette exigence avec les cabinets juridiques de nos clients et avec tous ceux qui, conseils en propriété industrielle souhaitent travailler avec nous.



Domaines de compétences



- Recherche de noms libres de droits

- Tests quali d'évaluations de noms / signatures / logos

- Tests linguistique pour s'assurer qu'un nom n'évoque rien de négatif

- Recommandations stratégiques

- Architecture de marque

- Organisation de séances de créativité au sein des sociétés

- Création d'identité visuelle



Bénéfik c'est aussi un portefeuille de marques déposées à la disposition de clients qui souhaitent disposer de marques "prêtes à l'emploi".



Parmi elles: DESINVOLT, STRATAJ'AIME, EAU DE VOLTIGE, ROSE NUAGE, GENETIC Etc.





Mail. cg@benefik.com

Mob. 06 74 37 68 89







