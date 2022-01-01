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Marc GOLDENBERG

PARIS

Election présidentielle 2022

RETROUVEZ GRATUITEMENTLe résultat de la présidentielle à Paris dimanche 10 avril à partir de 20 heures.

En résumé

CREATIVITE MEME DANS LES TACHES DE PRODUCTION;
MULTI TACHES ACCEPTEES
DIVERSITE DES MISSIONS RECHERCHEES
INDEPENDANCE DANS LE TRAVAIL AVEC LES PRESTATAIRES PROFESSIONNELS
TRAVAIL MIXTE / EN INTERNE POSTE FIXE ET MOBILE EN ALTERNANCE / MISSIONS EXTERIEURS EGALEMENT

RECHERCHE AVANT TOUT LA PRODUCTIVITE DES TACHES ET DES POSTES
ET AUSSI LE BON FONCTIONNEMENT DES OPERATIONS

ANTICIPATION DES CHANGEMENTS DE RYTHMES

Mes compétences :
Créativité
Intégrité

Entreprises

  • Sarl GOLDIN - DIRECTEUR TECHNIQUE

    1983 - maintenant

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