Marc GOMEZ

2008-2010 : Formateur en conduite pro-active spécifique au transport de fonds et à la protection rapprochée



2008-2009 : Discothèque LE BORA (Cap d'Agde): Responsable du Personnel y compris Personnel de Sécurité



OCTOBRE 2007 : Sté ESCORTE SECURITE : congrès Microsoft Hôtel Martinez à Cannes



JUILLET / AOUT 2007 : Iles des Loisirs Cap d'Agde - Sté CFD SECURITE : prévention et sécurité



MAI 2007 : Festival de Cannes - Sté ESCORTE SECURITE : protection et transfert de bijoux à l'Hôtel Martinez à Cannes



2005 : Formation protection de personnes et de biens - OFAPS (Venelles Pays d'Aix en Provence)



1994 à 2004 : Transport de fonds et de valeurs - VALIANCE FIDUCIAIRE aux postes successifs de : Assistant Technique Direction Zone Sud (Ramonville St Agne) - Assistant Sécurité Direction Régionale Méditerranée (Marseille) - Convoyeur de fonds (Agence de Béziers et autres) - Moniteur de tir de combat et détenteur d'un port d'armes professionnel - Mission spéciale en réponse à demande de volontariat : transport de fonds en Corse sous réquisition de l'Etat pendant 1 an



1986 : Séjour en Afrique de l'Ouest 2 ans.



1975 : Engagement volontaire 3 ans Marine Nationale - Ecole Fusiliers Marins Lorient Compagnie de Protection du Port de Brest - Protection de sites sensibles de tous types y compris nucléaires



Mes compétences :

Chauffeur

Garde du corps

Protection rapprochée

Sureté