Marc GOMEZ

Double diplômé en Génie Mécanique, je me suis spécialisé dans les performances durable dans l'entreprise. J'ai acquis lors de mon stage chez Carrier les méthodologies d'éco-conception, d'analyse de cycle de vie et des impacts environnementaux des procédés et des produits industriels. Je travaille depuis Octobre 2012 au CETIM en tant qu'ingénieur efficacité énergétique pour les entreprises de la mécanique, sur des thématiques d'augmentation des performances énergétiques sur les sites, procédés et produits de l'industrie mécanique.



Mes compétences :

ACV

Éléments finis

Allemand

Analyse environnementale

Modélisation 3d

Audit énergétique

Efficacité énergétique

Anglais

DEEE

Énergies Renouvelables

Rendement énergétique

Certificats d'économie d'énergie

Gestion de projet