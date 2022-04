Marc GOSSE

Passionné de technologie et issu d’un cursus technique, j’ai mené une carrière de technicien dans le domaine de l’électrotechnique pour l’Industrie, les services et l’Energie.

De dessinateur projeteur à cadre responsable projets, en passant par formateur ATEX puis maintenant acheteur industriel.

J’ai eu l’opportunité de forger mon expérience dans de grandes entreprises (Vinci Energies, Airbus, Air Liquide, EDF, Heurtey Petrochem, etc.).

Respectueux de l’éthique et des valeurs d’entreprise, j’attache beaucoup d’importance au relationnel et aux valeurs humaines.

Si vous partager ces mêmes valeurs, n’hésitez pas à me contacter.



Mes compétences :

Acheteur industriel

Gestion de projets

ATEX

Instrumentation

Automatisme