Laurence LOUSTEAU

Mon parcours professionnel étant essentiellement au sein des PME, j'ai acquis des compétences dans différentes fonctions



Mon domaine d'action dans ces entreprises est large et ma polyvalence me permet de m'y épanouir.



dynamique, souriante, mon leadership fédère les équipes,



Mon professionnalisme m'amène à organiser le fonctionnement des différents services.



Ayant le sens des responsabilités, mon esprit d'analyse me permet de prendre des décisions en appuyant celles-çi sur la réalité des situations et/ou sur les synthèses de pilotage



J'adapte mon discours en fonction des interlocuteurs. Cette qualité me donne de la souplesse pour choisir les méthodes et supports pour les formations des équipes nécessaires à l'accompagnement vers les changements.



Le changement n'est pas un frein à mon évolution, au contraire il génère de nouveaux challenges et apporte de nouvelles motivations.



Je suis prête à relever le prochain défit.



Mes compétences :

Assistanat

Mailing

Marketing

Média

Logistique

Gestion des achats

Gestion de base de données

Management

Formation