Marcalino MAGUEIJO

Mon éventail de connaissances et grâce à mes expériences acquises

me permettent de proposer dans les domaines divers comme :



- secteur pétrolier ( électricité )

- Courants faibles

- Infrastructures de réseau informatique

- Sécurité électronique : alarme, gestion d'accès de personnes,

incendie, GTB et GTC

- Vidéo de protection et de détection, vidéosurveillance

-Mise en oeuvre courant fort

-Gestion de chantier

-Gestion de personnel

-Démarche commerciale

- Gestion de pôle d'activité

- Gestion financière



Mais aussi, avec une expérience de plus de 20 ans dans le domaine électrique :

- Raccordement HT ( poste EDF 63 KV )

-Courants forts et faibles (tertiaire et industrie)

-Encadrement et gestion des chantiers

-Analyse technique



Ma mobilité est nationale et internationale (déplacements)



Mes compétences :

Organisation d'entreprise

Organisation du travail

Gestion de projet