Marc GOUEDARD

Responsable Commercial à UFF ( Union Financière de France) depuis le 1er janvier 2014 après avoir successivement occupé les fonctions de Conseiller en gestion de patrimoine, Responsable de la formation des réseaux commerciaux, responsable du Pôle commercial Paris chez AVIVA ( Assureur)

Ma mission consiste à animer et piloter une équipe de 6 conseillers en gestion de patrimoine.

La formation commerciale et technique, le pilotage, l’accompagnement terrain des équipes et le management des talents font partie intégralement de mon quotidien.

Je suis un homme de challenge attaché à l’atteinte des résultats .

Nous accompagnons au quotidien les projets d’une clientèle patrimoniale au travers de conseils personnalisés intégrant les dimensions financières, fiscales et civiles de nos interlocuteurs