Marc Gourmellet,



Ingenieur consultant senior chez INFOR sur le produit M3 depuis 1997

je suis plus particulièrement spécialisé sur les modules : approvisionnement, données techniques, gestion des industrielle, prévision et planification.



j'ai eu l'occasion de mener des projets dans tous les secteurs industrielles (Mode, agroalimentaire, pharma, distribution spécialisée...)



j'interviens aussi bien sur des projets d'integration du produit M3 et ses produits connexes (DMP, MSP..) que sur des projets de migration. J'assure aussi des missions d'expertises chez des clients déjà démarrés.



Mes compétences :

Architecte

Architecte fonctionnel

CPIM

Demand Planner

ERP

Gestion de production

Gestion industrielle

MOVEX

MOVEX M3

Production