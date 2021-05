Bonjour, après 13 années sur Movex & M3 pour Lawson et Intentia, puis 3 années pour B-Fine Consulting.

J ai repris mon indépendance et souhaite continuer à mi-temps comme indépendant.

Aussi, je suis disponible pour des missons sur Movex & M3, en Gestion Commerciale, Logistique, Achats et S.A.V.

"Grand Voyageur", j accepte toute mission, même "Au bout du Monde" !



Mes compétences :

Services

Movex

Formateur

Achat

Approvisionnement

Gestion Commerciale

SAV

Logistique

Consultant

Supply Chain