Mon nom est Marc Graindorge; Après avoir fait mes études en Belgique je suis partit en Australie de l'OUWEST, travailler comme Field Assistant en Geology, Geophysics, Seimic et Surveying Land; c'est la que j'ai appris le métier de Field Assistant, j'ai toujours voulu faire l'étude de la terre sur le terrain je suis très motivé et passionné pour travailler dans se domaine .

J'espère trouver très rapidement un emploi, avec une compagnie qui pourrait m'engager comme field assistant en GEOLOGIE, ou en GEOPHYSIC ( land crue in SEIMIC) pour faire des petites ou très longues missions à travers le monde, je suis une personne sociable, je m'aclimatize facilement a tout les climats atmosphériques; j’aimerais continuer a travailler onshore et offshore dans se domaine.

Au Canada, Calgary en Alberta jai apris a faire la maintenance de different geophone, aider a reparer les cables pour differentes companies

PS: mon clavier est QWERTY