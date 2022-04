Marc GRAINDORGE

Directeur Commercial et cofondateur de la société Activitae Emploi depuis 1997.



Spécialiste toulousain en erecrutement :

- éditeur de logiciels de gestion de candidatures et de recrutement en mode saas : RH PROFILERArray pour entreprises (TPE, PME,ETI 500 à 5 000 salariés) et pour professionnels du recrutement (cabinets de recrutement, réseaux intérim)

- distributeur des tests de recrutement, personnalité, orientation et mobilité interne CENTRALTEST

- Consulting et formation



Parfaitement adaptable à toute entreprise, RHProfiler simplifie et optimise le travail d’un recruteur et des opérationnels (responsables recrutement, consultants, assistantes, chargés de recherches, opérationnels…).

Des Professionnels du recrutement (réseau d'agences d'intérim Réalis RH, My Job intérim, Access RH…), des sociétés internationales (Sews International/Maroc, Groupe Atlantic, Groupe GLS, Karcher, Brake France, Groupe Orchestra...) ou nationales (Groupe colisée et 120 epadhs, Les 3 Brasseurs/Groupe Agape Restauration, Foselev, Groupe Royer, Thélem Assurances, Transports Gautier, Groupe Etchart...), des PME en pleine croissance ( Bio3G, …) ont choisi notre logiciel .

RHProfiler est une solution complète, personnalisable, modulaire et ergonomique, qui s’adapte parfaitement au fonctionnement de l’entreprise et peut être mise en service rapidement.



RHPROFILER : le logiciel qui facilitera la gestion de vos recrutements et candidatures



En standard :

- Espace candidat performant sur votre site à vos couleurs , sécurisé HTTPS et responsive design (listing des offres et moteur de recherche, dépôt de CV avec analyse sémantique et pré-remplissage automatique du formulaire de candidature, top annonces, accès dossier par code d’accès, job alertes automatiques pour les candidats par email ou sms, système de "recommandation de l'offre à un ami"…)

- Publication automatique des annonces sur votre site et sites de recrutements partenaires via le module Jobposting et Jobmailing intégré (Keljob, Monster, Regionsjob, Cadremploi, LeRucher, Monster, Stepstone, Handicap) et envoi aux Institutionnels/écoles/réseaux anciens/organismes Pole Emploi, réseaux de diplômés, bref le réseau de partenaires que vous avez du identifier pour votre sourcing et diffusion gratuite d'annonces selon vos recrutements…) avec gestion des dates d’expiration des annonces

- Réception et tri automatique des candidatures centralisées sur le logiciel par recrutement/recruteur (plus rien ne passe par votre messagerie Outlook)

- Remplissage automatique des dossiers de candidatures à partir du CV téléchargé ou emailé ou scanné (analyse sémantique)

- Accusés de réceptions personnalisés envoyés aux candidats

- Système d’envoi d’emails, SMS ou VMS (messages vocaux) ou courrier ou message vocal (à partir de modèles modifiables par les recruteurs) en individuel ou groupé

- Dossier candidat complet (historique, comptes-rendus d'entretien, dates de RDV, précédentes candidatures, tests passés…)

- Système de gestion des RDV et convocations : planning, envoi auto d'un email + SMS de convocation avec date, plan d'accès via Google...

- Système de transfert de CV à un opérationnel par email avec suivi et tracabilité (sans accès au logiciel pour ces opérationnels)

- Cvthèque avec agents d’alertes paramétrables & recherches par mots-clé/multicritères sur le CV/dossier et commentaires du recruteur

- Intégration automatique des CV papier par mode « scan to RhProfiler » avec un scanner et système d'enregistrement manuel (si pas de scanner pour les CV papiers ou collectés sur des salons...)

- Activation de workflows (validation annonce, gestion de supports payants, entretiens...)

- Gestion des doublons

- Système de blackliste

- Stats détaillées (cartographie Cvthèque, rendements des supports et coûts, …)

- modules mobilité interne et SIRH (entretiens annuels, GPEC, portail RH, ...), multidiffusion avec Multiposting ou Talentplug, ...



Mes compétences :

E-recrutement

Ressources humaines