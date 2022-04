Marc GRANET

Bonjour, après 6 années d'école Hôtelière, je suis partie apprendre l'Anglais à Sidmouth au sud ouest de l'Angleterre pendant un an et demie. De retour en France j'ai rejoins l'équipe de l'hôtel Millennium Paris CDG pour son ouverture, en qualité de superviseur restaurant. Par la suite j'ai découvert le travaille de la nuit en tant qu'assistant directeur de nuit où mon rôle était de vérifier et clôturer la journées comptable de l'hôtel, ainsi que la gestions des arrivées tardives, now show, emergency et tous les soucis techniques auxquels vous pouvez être confronté pendant cette période. Par la suite le poste de cost control m'a été proposé, là je m'occupe de toute la logistique des livraisons et réquisitions pour les six points de vente de l'hôtel.Je cherche et négocie les tarifs nourriture, boissons et frais généraux pour nos 239 chambres et nos 15000 couverts mois. La vérification des ventes, l'analyse des potentiels, les inventaires mensuels et la gestions de coûts sont mon quotidien.



Mes compétences :

Achats

Animateur

Animateur d'équipe

compagnie aérienne

Cost control

Hôtellerie

ponctuel

Responsable des achats

RIGOUREUX