Marc GRANET

Je suis en charge du service des achats d'un Hôtel de 239 chambres, mon rôle est de réaliser 80% des achats en respectant nos coûts et budget en fonction du chiffre d'affaire, antisiper les besoins des différents services pour que nos clients aient tout le confort. En charge des achats nourriture, j'ai mis en place les normes HACCP et leurs suivi.



Pour les achats boissons, négociations des tarifs et de la logistique, mise en place de RFA car nos volumes sont important, + de 50000 bt d'eau minérame et + de 300 hecto de biere pression.



Mon rôle est aussi de veiller à la concordance des livraisons et commande ainsi que leurs répartitions comptable.



Réalisation d'un cost nouriture et boisson en fin de mois afin de valider les chiffres, réalisations d'analyses des ventes en cours de mois.



C'est un métier passionnant que je conseil.