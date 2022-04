Marc GRÉMILLON

Photographe indépendant, je travaille en collaboration avec des compagnies de danse et de théâtre. Je réalise des reportages photo d'évènements culturels et également des portraits en studio ou à domicile.

Mon portfolio se trouve à l'adresse suivante:

www.photographe-bordeaux.info/Portfolio/album/index.html

et mon site principal ici:

www.photographe-bordeaux.info

Parallèlement à cette activité, je travaille sur un ensemble de séries photographiques plus personnelles qui sont visibles à l'adresse suivante:

www.marcgremillon.com



Mes compétences :

Danse

Evénementiel

Photo

Photographe

Portrait

Reportage

Reportage photo

Spectacle

Spectacle vivant