Marc GUCHEREAU

Je fais partie de ces rares professionnels à avoir la double compétence de deux mondes d'activités l'Industrie Privée et sa négociation et les Collectivités Publiques avec Appels d'Offres.



Spécialiste depuis plus de 28 ans en vente technique directe en B to B mais aussi en parallèle d'animation de réseaux de revendeurs sur les 22 départements du grand Sud-ouest puis sur le Languedoc et le Sud Est ; et ce dans plusieurs secteurs d'activité : revendeurs de matériaux depuis 5 ans ( Point P, Chausson, Samse, Big Mat, Gedimat ...) ,revendeurs de signalisation ( Locatiers Loxam, Kiloutou, Aquiloc, Regis ...) et des quincaillers ( Groupe Prolians, Point P TP, Fic...) plus Mairies et Collectivités depuis 7 ans. Auparavant en Containers à Déchets Aériens, Enterrés et Bacs Roulants 3 ans, en Mobilier Urbain 5 ans et en Constructions Métalliques Industrielle avec spécialisation Stockage Agricole ( Coopératives, Négoce et Revendeurs agricoles) 9 ans.



Mes compétences :

Collectivités Territoriales

Industrie

Expertise technique

Négociation

Commercialisation des produits techniques

Droit commercial

Développement commercial