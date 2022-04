Marc GUIDICI

30 années d'expérience dans les métiers du fret international

m'ont donné l'idée de mettre mes compétences au service

de mes anciens clients et de développer une activité de conseil

et expertise.

Ayant toujours des contacts avec des clients étrangers

je les représente également pour toute action commerciale ou administrative en France ou en Europe.



J'aime l'histoire et surtout la géographie ce qui est bien utile dans le transport international.

J'aime la lecture, le théatre, le cirque, les sports de

ballons, le vélo

J'aime chiner, flaner, écouter la nature, boire du bon vin

avec modération.



Mes compétences :

Achat

Conseil

International

Logistique

Logistique achat

Transport

Transport international