Marc GUILLEMIN

Biologiste universitaire de formation, actuellement en charge de gestion de dossiers dans un organisme certificateur agroalimentaire. Disposant d'une solide expérience administrative et technique mais aussi d'une très bonne culture scientifique, je souhaiterai idéalement mettre à profit mon enthousiasme et mes qualités au sein d'une société de taille humaine et dont l'activité est en adéquation avec mes valeurs et mes compétences.



Mes compétences :

Informatique

Gestion administrative

Analyse environnementale

Techniques de laboratoire

Sécurité alimentaire