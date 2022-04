Marc GUILLEMOIS

De formation technique Bac STI génie électrique j’ai acquis une double compétence technique/commercial grâce à un BTS force de vente en alternance effectué au sein du Groupe Roulier. Avec mon expérience de 8 ans chez STILL leader dans la manutention, j'ai pu développer mes compétences de négociateur via mes clients grands comptes (SVA jean rozé, Valeo, Groupe B2F, Lyreco, Panalog, STG…) le management c’est quand lui exprimer avec mes 8 techniciens avec qui j’avais une étroite collaboration (communication, stratégie, entretien des clients…).

C’est en 2016 que je change de cap, étant passionné par le monde de l’immobilier depuis quelques année, je suis devenu agent immobilier en entreprise indépendant spécialisé dans l’investissement, travaillant pour le compte de BM investissement Groupe BLEUMERCURE, spécialiste de l’immobilier d’entreprise (commercial, industriel, tertiaire) et de la gestion patrimoniale sur le secteur Bretagne intervient pour le compte de particuliers et professionnels désireux d’investir et de développer leur patrimoine en immobilier d’entreprise.

Nous proposons à nos investisseurs des produits, en tour de table, et participe en qualité de gérant de SCI investisseur-bailleur, depuis plusieurs années, à l’acquisition de ces ensembles immobiliers sur le territoire français, bénéficiant de preneurs de premier ordre (institutionnels et grands comptes).



Mes compétences :

Negociation

intralogistique

lean

Management