Marc GUILLOUSSOU

Après plusieurs années dans le commerce et la gestion de centre de profit ( management de 2 à 11 personnes, jusque 50 en fonctionnel ) et des projets d'ampleur ( restructuration de magasin, liquidation d'un autre etc ), j'ai rejoins une formation de Technicien de Maintenance Industrielle en début d'année 2017 au sein de l'entreprise Bertrand Marquer.

Entreprise dans la quelle je continue d'évoluer en temps qu'Agent de Maintenance Industrielle Chargé de la Clientèle.



Mes compétences :

Responsable

Vente

Pédagogie

Recrutement

Management

Gestion de projet